"Не хотел обидеть": Арахамия извинился за жесткий выпад против украинцев

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акции "Нет капитуляции".

Об этом нардеп написал в Facebook, отметив, что речь идет об украинцах, которые вышли на протесты "по зову своего сердца и души", а не за финансовое вознаграждение.

"У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в управление Службы безопасности Украины.

Я должен был это сделать накануне Дня защитника Украины. Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал Арахамия.

Давид Арахамия facebook.com/oleg.fedonyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали за участие в митингах на Майдане и Офисом президента по тысяче гривен.

Он подчеркнул, что уверен: лишь малой части людей оплачивают участие в акциях, а реальных протестующих гораздо больше.

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