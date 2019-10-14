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14 октября • обновлено в 17:58
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"Не хотел обидеть": Арахамия извинился за жесткий выпад против украинцев

2.1т Читать материал на украинском

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акции "Нет капитуляции".

Об этом нардеп написал в Facebook, отметив, что речь идет об украинцах, которые вышли на протесты "по зову своего сердца и души", а не за финансовое вознаграждение.

"У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в управление Службы безопасности Украины.

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Я должен был это сделать накануне Дня защитника Украины. Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

facebook.com/oleg.fedonyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали за участие в митингах на Майдане и Офисом президента по тысяче гривен.

Он подчеркнул, что уверен: лишь малой части людей оплачивают участие в акциях, а реальных протестующих гораздо больше.

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Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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70rus xxx
70rus xxx
Что,армяшка,прищемили тебе яйца нацики?Хотя откуда они у тебя.
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Чмо!!!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Що обосрался? Ну так какого ху.. в ВР? Сложи полномочия депутата и пошел нах. Что может сделать арахамия? Только лизать сраку?
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