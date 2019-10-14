"Не хотел обидеть": Арахамия извинился за жесткий выпад против украинцев

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акции "Нет капитуляции".
Об этом нардеп написал в Facebook, отметив, что речь идет об украинцах, которые вышли на протесты "по зову своего сердца и души", а не за финансовое вознаграждение.
"У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в управление Службы безопасности Украины.
Я должен был это сделать накануне Дня защитника Украины. Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал Арахамия.
Давид Арахамия
facebook.com/oleg.fedonyuk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали за участие в митингах на Майдане и Офисом президента по тысяче гривен.
Он подчеркнул, что уверен: лишь малой части людей оплачивают участие в акциях, а реальных протестующих гораздо больше.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!