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10 октября • обновлено в 13:55
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"Не хочу быть в растяжке!" Зеленский резко высказался о Майдане

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет быть сильным главой государства и призвал не ослаблять его позиции.

Об этом он сказал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя акции протеста на Майдане (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я хочу быть не в растяжке, а сильным президентом. Не надо меня ослаблять! Это ослабляет мою позицию. Я не сказал, что люди проплачены. На кого-то повлияли, кто-то получил недостоверную информацию", – отметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне Зеленский также назвал главную цель своего президентства.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Чтоб не быть в "шпагате",нужно больше политической гибкости и политический опыт.Если уровень развития на уровне эстрадно-циркового училища,можно порвать политические связки.Если ты одиночка,это не страшно.А если ты отвечаешь за целую страну и безмозгло набираешь олухов в политике в свою команду,это может привести к катастрофе нации.
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Мир Миру
Мир Миру
Віче будуть. Це невід"ємна частина культури і життя України.
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