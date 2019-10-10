"Не хочу быть в растяжке!" Зеленский резко высказался о Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет быть сильным главой государства и призвал не ослаблять его позиции.

Об этом он сказал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя акции протеста на Майдане (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я хочу быть не в растяжке, а сильным президентом. Не надо меня ослаблять! Это ослабляет мою позицию. Я не сказал, что люди проплачены. На кого-то повлияли, кто-то получил недостоверную информацию", – отметил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне Зеленский также назвал главную цель своего президентства.

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