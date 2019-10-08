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8 октября • обновлено в 23:36
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"На черта лысого": Бабченко сказал, что делать с Донбассом

2.5т Читать материал на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о том, что Украине не следует предпринимать шаги по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

"Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"Эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать", – убежден он.

Эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована

Эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована

"Просто стоят войска и держат эту "раковую опухоль", не дают ей расширяться, и всё, этого достаточно", – добавил он и заметил, что любые переговоры в "нормандском" формате априори лишены смысла.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для восстановления контроля Украины над российско-украинским участком границы.

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трупский труп ебабченко не хочет мира на Украине, он автоматически становится лишним в случае налаживания ситуации в этой несчастной стране. Ну посудите сами, наступил мир, начали налаживаться хоть как-то отношения с Россией, а этот сгнивший и разложившийся труп куда девать? Только война даёт ему копеечку детишкам на макаронинку, так что по его авторитетному мнению украинцы должны мочить друг друга ещё не одно десятилетие для его пользы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Модер. С...ка всё потер. Ещё раз. Аркаша, не ссы. Кровавая гебня в Куив за тобой не придет. На эту помойку Россия не претендует.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кто у этого жыдохачика интервью берет??? Чи он сам в Обосс пишеть?)))
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