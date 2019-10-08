"На черта лысого": Бабченко сказал, что делать с Донбассом

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о том, что Украине не следует предпринимать шаги по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

"Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"Эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать", – убежден он.

Эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована

"Просто стоят войска и держат эту "раковую опухоль", не дают ей расширяться, и всё, этого достаточно", – добавил он и заметил, что любые переговоры в "нормандском" формате априори лишены смысла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для восстановления контроля Украины над российско-украинским участком границы.

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