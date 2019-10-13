"Мы вернулись!" Путин сделал циничное заявление об отношениях с другими странами

Президент России Владимир Путин похвастался хорошими отношениями с арабскими странами, уточнив, что Москва не дружит с кем-то против кого-то.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает РИА "Новости".

Путин: "Мы не дружим с кем-то против кого-то"

"Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то", – заявил он.

По словам Путина, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами и "арабским миром" в целом у РФ сложились "дружеские отношения" еще со времен СССР.

"Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений", – добавил он.

Владимир Путин на интервью Кадр из видео

По словам Путина, результаты работы по сирийскому урегулированию между Турцией, Ираном и Россией без поддержки Саудовской Аравии были бы невозможными.

"Это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей. Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами", – резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до этого Путин пригрозил США создавать ракеты средней дальности, которые будут соответствовать американским по характеристикам. Он признался, что уже направил обращение президентам нескольких стран.

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