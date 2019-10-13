"Мы общались": Луценко ответил на скандал вокруг посла США в Украине

Бывший генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что оказывал свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.
Как передает УП, Луценко заявил, что не склонял партнеров американского адвоката Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении дипломата.
"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил он.
При этом Луценко отметил, что знаком с Парнасом и Фруманом. С ними, по словам экс-генпрокурора, его познакомил адвокат Трампа.
"Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - утверждает Луценко.
Юрий Луценко
Антикор
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Она заявила, что ее якобы убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что женщину сняли с должности из-за того, что она призвала украинских чиновников расследовать дело в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Ранее Йованович попала в громкий скандал с Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже он признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
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