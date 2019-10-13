Главная Новости
13 октября • обновлено в 17:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Мы общались": Луценко ответил на скандал вокруг посла США в Украине

1.4т Читать материал на украинском

Бывший генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что оказывал свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.

Как передает УП, Луценко заявил, что не склонял партнеров американского адвоката Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении дипломата.

"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил он.

Новости
Скандал с Трампом и Зеленским: Луценко откровенно рассказал, зачем встречался с Джулиани

При этом Луценко отметил, что знаком с Парнасом и Фруманом. С ними, по словам экс-генпрокурора, его познакомил адвокат Трампа.

"Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - утверждает Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Юрий Луценко Мари Йованович Рудольф Джулиани
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Ваньки-дурачки- фас!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel