"Мы общались": Луценко ответил на скандал вокруг посла США в Украине

Бывший генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что оказывал свое влияние для отстранения экс-посла США в Украине Мари Йованович с должности.

Как передает УП, Луценко заявил, что не склонял партнеров американского адвоката Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении дипломата.

"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил он.

При этом Луценко отметил, что знаком с Парнасом и Фруманом. С ними, по словам экс-генпрокурора, его познакомил адвокат Трампа.

"Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - утверждает Луценко.

Юрий Луценко Антикор

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