"Мы не верим Путину"! Геращенко жестко ответила на разведение войск

Разведение войск грозит возвращением серой зоны в уже освобожденные украинские населенные пункты и будет означать, что гражданское население окажется в опасности из-за вероятных нападений пророссийских боевиков.

Об этом в видеообращении заявила сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, заявления о том, что разведение войск в трех точках – это Станица Луганская, Золотое, Петровское – осталось в наследство от прошлого власти и именно поэтому, оно сегодня обсуждается, несправедливы.

По ее словам, действительно в 2016 году об этом шла речь в Минске.

"Но мы говорили о возможном разведения войск в Золотом под открытие КПВВ "Золотое". Почему сегодня от действующей власти ни разу мы не услышали о необходимости немедленного открытия КПВВ "Золотое", который был построен и открыт нами, украинской стороной еще 31 марта 2016? Только боевики и Россия заблокировали этот процесс", – заметила Геращенко.

Ирина Геращенко

Парламентарий напомнила о последней встрече с Штайнмайером, когда он еще был министром иностранных дел Германии и приезжал в Киев.

"Мы тогда говорили: возможно в присутствии таких высоких гостей боевики, РФ наконец дадут согласие на открытие КПВВ, которое так важно для улучшения гуманитарной ситуации в Луганской области", – рассказала она.

При этом политик добавила: "Но они и ныне там. Мы видим, что об этом даже никто не говорит. Только об отводе войск".

Геращенко особенно подчеркнула, что за три года ситуация безопасности в этих точках сильно изменилась. "Потому что боевики за эти три года нарастили там свое присутствие, они отстроили там серьезные фортификационные сооружения. И, как публично признал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, например на горе Игоря у Станицы Луганской, они их не собираются демонтировать. То есть не демонтируют ", – подчеркнула парламентарий.

Она подчеркнула, что это создает серьезные вопросы безопасности риски для гражданских населенных пунктов.

"Тактика нашей команды была следующая – вообще убрать так называемую серую зону. Потому что все деревни, населенные пункты, находившиеся 2014, 2015, 2016 годы в серой зоне – это были самые ужасные населенные пункты, которые находились между двух огней, где люди не получали социальные выплаты, где не было просто власти ", – объяснила политик.

Геращенко добавила: "Собственно, именно поэтому большой кровью, трудом наших военных ВСУ серая зона ушла в прошлое. Сегодня все эти населенные пункты находятся под контролем украинской власти. Туда вернулась государство, туда вернулся украинский флаг. Туда вернулась работа школ, детских садиков. Там сегодня люди получают соцвыплаты, пенсии ".

"Собственно, разведения войск так же ставит очень серьезный вопрос – так, что мы снова создаем серую зону?", – спросила она.

По словам Геращенко, власть должна ответить на вопрос: что будет там с населенными пунктами; что будет с мирным населением.

"Что будет с Екатериновка, освобожденной в январе 2018 года, где каждая улица окроплена кровью наших солдат Где каждая улица защищается вооруженными силами, в том числе от прихода туда диверсионных групп, которые ставят растяжки, мины и создают угрозу гражданскому населению? Кто будет охранять 44 ребенка – школьника, которые живут в этом маленьком селе, сегодня снова является Украина? ", – отметила парламентарий.

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