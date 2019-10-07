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7 октября • обновлено в 23:16
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"Может, тебя толкнуть?" Дубинский поиздевался над журналистом, пострадавшим от Мендель. Видео

1.6т Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский поиздевался над журналистами под Офисом президента.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале DubinskyPro (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Посмеяться нардеп решил на Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого перед этим был конфликт с пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель – она оттолкнула его от главы государства. "Под удар" попал и рядом стоящий оператор.

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Дубинский поиздевался над журналистом под ОП

Дубинский поиздевался над журналистом под ОП

"Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся", – сказал Дубинский, предлагая напиток.

"Обратите внимание, Андрушко никто не толкал. Может, тебя толкнуть, чтоб чувствовал себя как дома?" – поиздевался нардеп.

Отметим, до избрания в Верховную Раду Дубинский также работал журналистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мендель толкнула Андрушко в США, когда находилась там с президентом Зеленским. Перед этим пресс-секретарь несколько раз "нападала" на журналистов, из-за чего президента призвали ее уволить.

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Персоны
Александр Дубинский Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Невже це хамло Дубинський заслуговує на стільки уваги? Забути про нього, і воно стухне...
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