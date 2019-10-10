"Майдана не боюсь! Кровопролития не будет!" Зеленский впервые прокомментировал масштабные протесты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост в случае массовых протестов против него в Украине.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос корреспондента OBOZREVATEL во время пресс-марафона 10 октября.

"По поводу Майдана. Я ничего не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом – кровопролития не будет, я спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Они не выберут прекращение войны, они будут выбирать среди меню товаров, которые есть на рынке, продажном и политическом рынке", – ответил он.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне Скриншот

Также президент признал, что во время массовых протестов против "формулы Штайнмайера" у него и его команды было недостаточно коммуникации с украинцами.

Ответ президента на вопрос корреспондента OBOZREVATEL (крайний справа)

Как писал OBOZREVATEL, также Зеленский сообщил на брифинге, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом он попытался показать ему, что новая украинская власть – не коррупционеры. По словам президента, он хотел, чтобы глава США обязательно побывал в Украине.

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