Главная Новости
15 октября • обновлено в 12:22
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Люди против!" Тимошенко призвала к референдуму по земле и "формуле Штайнмайера"

1.6т Читать материал на украинском

Парламентская фракция "Батькивщина" требует от власти опираться на мнение людей, принимая стратегические решения по вопросам, которые представляют угрозу существованию Украины, – распродаже земли, нашей стратегической собственности, применение формулы Штайнмайера.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на согласительном совете парламентских фракций и групп. В частности, она отметила необходимость принятия законопроекта о всенародном референдуме, и напомнила, что именно закон о народовластии был первым в предвыборной программе президента.

"Так, на референдум нужно вынести вопрос продажи земли, ведь люди сейчас выступают против такого решения. Так, по последним социологическим опросам, 73% людей категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу" , - напомнила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Новости
Тимошенко призвала президента наложить вето на законопроект по распродаже госсобственности

Кроме того, она отметила, что многие украинцы требуют референдума и по применению "формулы Штайнмайера".

Тимошенко заявила, что требует от президента наложить вето на принятый в парламенте законопроект об отмене перечня объектов, запрещенных к приватизации.

"Как можно отменить перечень, когда там все научно-исследовательские институты. Есть угроза, что их продадут просто как помещение. Там 124 объекта Укроборонпрома, это наши оборонные заводы! Отмена запрета на приватизацию этих объектов – это прямое посягательство на независимость, суверенность государства. Надо разработать новый перечень, а затем подписать уже закон", – отметила Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что принятый парламентским большинством законопроект 1054-1, что позволит продать стратегическую государственную собственность страны, противоречит интересам народа и должно быть ветирован.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Юлия Тимошенко
Тег
ВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тимофеевич Сергей
Тимофеевич Сергей
Не Дамо продавати ридну земельку,нехай агробарони берут цю землю задарма.Зае Бали уже со своим особым украинским путем развития который,как правило,ведёт в ДУПУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не хотят "слуги" работать,как и их избиратели,все хотят сейчас и много,все продать с молотка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel