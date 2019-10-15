"Люди против!" Тимошенко призвала к референдуму по земле и "формуле Штайнмайера"

Парламентская фракция "Батькивщина" требует от власти опираться на мнение людей, принимая стратегические решения по вопросам, которые представляют угрозу существованию Украины, – распродаже земли, нашей стратегической собственности, применение формулы Штайнмайера.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на согласительном совете парламентских фракций и групп. В частности, она отметила необходимость принятия законопроекта о всенародном референдуме, и напомнила, что именно закон о народовластии был первым в предвыборной программе президента.

"Так, на референдум нужно вынести вопрос продажи земли, ведь люди сейчас выступают против такого решения. Так, по последним социологическим опросам, 73% людей категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу" , - напомнила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Новости Тимошенко призвала президента наложить вето на законопроект по распродаже госсобственности

Кроме того, она отметила, что многие украинцы требуют референдума и по применению "формулы Штайнмайера".

Тимошенко заявила, что требует от президента наложить вето на принятый в парламенте законопроект об отмене перечня объектов, запрещенных к приватизации.

"Как можно отменить перечень, когда там все научно-исследовательские институты. Есть угроза, что их продадут просто как помещение. Там 124 объекта Укроборонпрома, это наши оборонные заводы! Отмена запрета на приватизацию этих объектов – это прямое посягательство на независимость, суверенность государства. Надо разработать новый перечень, а затем подписать уже закон", – отметила Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что принятый парламентским большинством законопроект 1054-1, что позволит продать стратегическую государственную собственность страны, противоречит интересам народа и должно быть ветирован.

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