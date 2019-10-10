"Куда-то зашел": Зеленский странно объяснил встречу с мафиози Кислиным в США

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что встречался с близким к мафии бизнесменом Сэмом Кислиным в США.

Скандальную информацию Зеленский прокомментировал в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что у него много общения с разными людьми и много информации.

"Вчера написали, что вчера я встречался с господином Кислиным. Я просто не знаю, кто это. Я не знаю, в каком отеле я с ним общался. Может, он куда-то зашел, где было очень много людей. И может там он видел меня своими глазами. Или может я его увидел. Но даже на фотографии я не понял, кто это такой", – заявил Зеленский.

Зеленский и Кислин The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Кислина, который сотрудничает с украинской и российской организованной преступностью, назвали одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского. Их встреча якобы состоялась в гостинице "Паркер".

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