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10 октября • обновлено в 13:59
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"Куда-то зашел": Зеленский странно объяснил встречу с мафиози Кислиным в США

3.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что встречался с близким к мафии бизнесменом Сэмом Кислиным в США.

Скандальную информацию Зеленский прокомментировал в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что у него много общения с разными людьми и много информации.

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"Вчера написали, что вчера я встречался с господином Кислиным. Я просто не знаю, кто это. Я не знаю, в каком отеле я с ним общался. Может, он куда-то зашел, где было очень много людей. И может там он видел меня своими глазами. Или может я его увидел. Но даже на фотографии я не понял, кто это такой", – заявил Зеленский.

Зеленский и Кислин

Зеленский и Кислин

The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Кислина, который сотрудничает с украинской и российской организованной преступностью, назвали одной из ключевых фигур, связавших команду Трампа и Зеленского. Их встреча якобы состоялась в гостинице "Паркер".

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Бендик Константин
Бендик Константин
А це розвод для гоїв. Він же (Зеленский) єврей, йому можна брехати гоям! "Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)... ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры. 5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. 7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок." 8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти." 9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям." 13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери." 14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов." 22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов."
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