"Когда убьют достаточно наших?" Пристайко озвучил три сценария по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить тот процесс урегулирования на Донбассе, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он озвучил три сценария развития событий.

"Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", – подчеркнул он.

Вадим Пристайко ТСН

По его словам, еще один вариант на случай, если Минск не сработает – попросить у мирового сообщества "миссию по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", – добавил министр.

Пристайко также подчеркнул, что большая часть переговорного процесса была банальным затягиванием времени и смысла у выжидании сейчас нет.

"Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождем до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы считаем, что все то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала… Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко также заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!