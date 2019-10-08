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8 октября • обновлено в 06:55
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"Когда убьют достаточно наших?" Пристайко озвучил три сценария по Донбассу

3.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить тот процесс урегулирования на Донбассе, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он озвучил три сценария развития событий.

"Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", – подчеркнул он.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ТСН

По его словам, еще один вариант на случай, если Минск не сработает – попросить у мирового сообщества "миссию по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", – добавил министр.

Пристайко также подчеркнул, что большая часть переговорного процесса была банальным затягиванием времени и смысла у выжидании сейчас нет.

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"Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождем до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы считаем, что все то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала… Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко также заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Первый вариант: "попробовать договорится"-это фантастика. Второй вариант: "тянуть...,пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас"-уже состоявшийся факт. Третий вариант: "никогда больше не возвращаться к этой части Украины"-самый реальный, быстрый и безболезненный способ прекратить войну.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Стук Кастрюль, для этого надо определить статус, узаконить его, чтобы и другим было повадно, а уж потом ждать - когда остановится раскрученная карусель регионов ...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А что такое...трэк №2?))))))))))))))))))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Я бы на его месте лучше б ныне молчал..или хотя бы следил за базаром Ведь на него смотрят не только идиоты внизу...Но и Меркель..Макрон..Да и Путин...думает а стоит ли встречаться с Моникой...Кстати Обозреватель а где шутка Керри про Монику и Крёстного отца????Вчера весь мир ухохатывался)))
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