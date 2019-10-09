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10 октября • обновлено в 05:00
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"Каждый депутат должен быть лоббистом": Разумков рассказал о влиянии олигархов

1.5т Читать материал на украинском

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в новом парламенте пока не было лоббистских законов, а в случае их принятия будут приниматься соответсвующие меры.

Своим мнением по этому поводу он поделился в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я достаточно взрослый человек и понимаю, что рано или поздно будут попытки от представителей крупного бизнеса, который не до конца понял – мы являемся сторонниками большого бизнеса, среднего и, в первую очередь, малого. Но мы противники олигархии", – сказал он.

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Разумков рассказал о влиянии олигархов в Раде

Разумков рассказал о влиянии олигархов в Раде

Разумков заверил, что пока не видел в Раде законопроектов, которые откровенно лоббировали чьи-то конкретные интересы из представителей крупного бизнеса.

"Будут появляться будем принимать соответствующие решения", – пообещал он.

"Я считаю, что каждый депутат должен быть лоббистом. Но лоббировать он должен интересы граждан и государства, а не интересы того или иного бизнесмена за отдельное вознаграждение. Когда Верховная Рада будет лоббистом интересов Украины это будет суперпарламент. Я надеюсь, что именно таким будет парламент 9-го созыва", – резюмировал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что в партии "Слуга народа" планируют внести в Верховную Раду новый законопроект, который урегулирует обыски и прослушивания народных депутатов Украины.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бу-га-га. Лжец!
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