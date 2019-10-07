"Капитуляция уже состоялась!" В "Слуге народа" объяснили суть "формулы Штайнмайера"

Митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу в "Слуге народа" считают нормальным явлением, однако просят не нагнетать ситуацию, поскольку "о капитуляции не может идти и речи".

Такое заявление в видеообращении к украинцам сделал народный депутат фракции "СН", глава Комитета парламента по международным отношениям Богдан Яременко. Ролик был опубликован на странице политика в Facebook в понедельник, 7 октября (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Нардеп подчеркнул, что положительно относится к митингам как к способу выражения общественного мнения.

Богдан Яременко Facebook Oleksandr Prokopenko

"Это сложный вопрос, и мнение общественности должно быть услышано, его надо высказывать. Не может общественное мнение быть безотносительным и нейтральным по вопросу мира и войны", – сказал Яременко.

Он отметил, что лозунг "Нет капитуляции" свидетельствует о непонимании ситуации.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда было положено основу всего, что происходит сейчас, в частности "формула Штайнмайера" – это, конечно, сентябрь 2014 года и февраль 2015-го, когда были подписаны Минские договоренности.

Там есть все, на что согласился Кучма в письме к Мартину Сайдику в сентябре этого года. И нет ничего в письме Кучмы того, чего бы не было в Минских договоренностях", – пояснил нардеп.

Отказ от мирных переговоров сейчас, как добавил Яременко, приведет к изоляции Украины и создаст много проблем.

"Мирные переговоры не должны происходить за счет пожертвований основополагающими вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции, она уже состоялась. Больше чем было, уже никто не допустит... Мы должны пройти путь Минских договоренностей до конца", – подытожил он.

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера без последствий.

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