"Капитуляция уже состоялась!" В "Слуге народа" объяснили суть "формулы Штайнмайера"

Митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу в "Слуге народа" считают нормальным явлением, однако просят не нагнетать ситуацию, поскольку "о капитуляции не может идти и речи".
Такое заявление в видеообращении к украинцам сделал народный депутат фракции "СН", глава Комитета парламента по международным отношениям Богдан Яременко. Ролик был опубликован на странице политика в Facebook в понедельник, 7 октября (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Нардеп подчеркнул, что положительно относится к митингам как к способу выражения общественного мнения.
Богдан Яременко
Facebook Oleksandr Prokopenko
"Это сложный вопрос, и мнение общественности должно быть услышано, его надо высказывать. Не может общественное мнение быть безотносительным и нейтральным по вопросу мира и войны", – сказал Яременко.
Он отметил, что лозунг "Нет капитуляции" свидетельствует о непонимании ситуации.
"Капитуляция, если и была в Украине, когда было положено основу всего, что происходит сейчас, в частности "формула Штайнмайера" – это, конечно, сентябрь 2014 года и февраль 2015-го, когда были подписаны Минские договоренности.
Там есть все, на что согласился Кучма в письме к Мартину Сайдику в сентябре этого года. И нет ничего в письме Кучмы того, чего бы не было в Минских договоренностях", – пояснил нардеп.
Отказ от мирных переговоров сейчас, как добавил Яременко, приведет к изоляции Украины и создаст много проблем.
"Мирные переговоры не должны происходить за счет пожертвований основополагающими вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции, она уже состоялась. Больше чем было, уже никто не допустит... Мы должны пройти путь Минских договоренностей до конца", – подытожил он.
Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера без последствий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
В некоторых украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы" под лозунгом "Нет капитуляции!"
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Майдан против капитуляции" на OBOZREVATEL.