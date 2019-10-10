"Хотел его затащить в Украину!" Зеленский раскрыл новые детали встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом он попытался показать ему, что новая украинская власть – никакие не коррупционеры.

По его словам, он хотел, чтобы глава США обязательно побывал в Украине. "Я хочу показать ему нашу команду, нашу молодую команду, я хотел его затянуть в Украину. Я предлагал после Варшравы заехать в Украину. Для меня это было сложное, но обязательное дело, я хотел, чтобы он приехал", – подчеркнул Зеленский во время пресс-марафона в Kyiv Food Market. (Все подробности и онлайн-трансляция пресс-марафона Зеленского здесь).

Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

При этом президент отметил, что хотел, чтобы Трамп "переоделся в простого человека" и посмотрел изнутри на жизнь украинцев.

"Это как во времена разных императоров, когда они переодевались и приходили к людям, чтобы посмотреть, как живут", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что телефонный разговор с Трампом, вокруг которого разгорелся скандал в США, не повлиял особо на отношения между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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