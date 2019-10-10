"Хотел его затащить в Украину!" Зеленский раскрыл новые детали встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом он попытался показать ему, что новая украинская власть – никакие не коррупционеры.
По его словам, он хотел, чтобы глава США обязательно побывал в Украине. "Я хочу показать ему нашу команду, нашу молодую команду, я хотел его затянуть в Украину. Я предлагал после Варшравы заехать в Украину. Для меня это было сложное, но обязательное дело, я хотел, чтобы он приехал", – подчеркнул Зеленский во время пресс-марафона в Kyiv Food Market. (Все подробности и онлайн-трансляция пресс-марафона Зеленского здесь).
Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве
При этом президент отметил, что хотел, чтобы Трамп "переоделся в простого человека" и посмотрел изнутри на жизнь украинцев.
"Это как во времена разных императоров, когда они переодевались и приходили к людям, чтобы посмотреть, как живут", – сказал Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что телефонный разговор с Трампом, вокруг которого разгорелся скандал в США, не повлиял особо на отношения между странами.
Как сообщал OBOZREVATEL,
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
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