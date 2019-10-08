"Где ваш план?" Зеленского и Ко жестко раскритиковали из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет собственного плана урегулирования ситуации на Донбассе и потому готов соглашаться на навязанные ему сценарии.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о вариантах развития ситуации на востоке Украины.

"К сожалению, плана у Зеленского по достижению мира на востоке Украины нет. В том, что озвучил Пристайко, кроме огромной грусти, сумятицы и сумбурности, тоже ничего нет. Фактически он сказал, что Украина не является субъектом по достижению мира на востоке Украины. Нам предложили эфемерную "формулу Штайнмайера" а-ля Минские договоренности. Но если этого не будет, мы будем обращаться, чтобы нам помогли с миротворческой миссией. А если этого не произойдет, то пойдем по "кипрскому сценарию", – отметил Жебривский.

"У меня вопрос к Пристайко и Зеленскому – мужики, где ваш план? Как вы планируете достичь мира на востоке Украины? Вы сегодня в парадигме сценария, который формируется не в Украине, не вами. Не даете ответа на вопрос, какая ваша позиция по достижению мира на востоке Украины. Огромный пузырь "ні обіцянок, ні пробачень", который вы надули во время президентских кампаний, продолжается. Но уже нужно отвечать на эти вопросы", – подчеркнул он.

Экс-руководитель Донецкой области добавил, что хотел бы "услышать от руководства Украины сценарий достижения мира на востоке не Штайнмайера, не Порошенко, а Зеленского-Пристайко".

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил варианты развития событий на Донбассе, среди которых – международная миротворческая миссия и "кипрский сценарий".

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