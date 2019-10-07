"Формула" для Донбасса: Штайнмайер рассказал о роли Кремля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названой его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.

Политик пояснил, что "формула Штайнмайера" – это попытка сделать из "больших шагов" урегулирования ситуации на востоке Украины, предусмотренных в Минских соглашениях, "ряд меньших шагов". Об этом он сказал в комментарии "ВВС News Україна".

"Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими.

Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать", – сказал президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер РБК

Отвечая на вопрос, какой была роль РФ в создании этой формулы и являются ли правдивыми слова пятого президента Украины Петра Порошенко, что она "написана" в Кремле, Штайнмайер ответил:

"Во-первых, я не понимаю ваш вопрос... аргумент [о российском влиянии] меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента [Порошенко]".

При этом издание уточняет, что Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015 года, то есть четыре года назад, а в октябре 2016 года встреча в таком формате состоялась в Берлине. Она была последней.

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