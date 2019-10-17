"Фактор Януковича": Вакарчук пожаловался на методы Зеленского

Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук заявил, что ему не нравится, как президент Владимир Зеленский работает с парламентом.

"Первая вещь – если бы я был президентом и у меня было свое парламентское большинство, я бы точно не начинал с того, чтобы еще и де-юре сцементировать свою власть и усилить свои полномочия", – пояснил он в интервью "УП".

По его мнению, глава государства "меняет правила игры под себя", что не приведет ни к чему хорошему.

Святослав Вакарчук "УП"

При этом Вакарчук рассказал, что его команда использует так называемый "фактор Януковича" для "проверки" законов.

"Вот вносится "слугой народа" очередной законопроект. Особенно по изменению правил, Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет? Вот если ты понимаешь, что при президенте Януковиче мы бы за такое не голосовали, мы за него не голосуем и при президенте Зеленскому", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук снял видеообращение, в котором отметил, что выборы на оккупированных территориях необходимо проводить только тогда, когда украинская граница будет находиться под украинским контролем по всей территории страны.

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