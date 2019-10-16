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16 октября • обновлено в 12:42
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"Это не мирный план!" Раскрылся важный нюанс о "формуле Штайнмайера"

2.4т Читать материал на украинском

Украинцам не нужно бояться "формулы Штайнмайера", из-за которой возникли протестные акции во многих городах страны.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Так называемая формула Штайнмайера — это не мирный план урегулирования, а один из инструментов в рамках мирного плана, который немножко размыт. Поэтому те, кто вышел против этого, — автоматически против Минских соглашений", — отметил он.

Александр Левченко

Александр Левченко

"Апостроф"

Новости
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По его словам, "формула" имеет абсолютно рамочный характер, так как присутствующие там положения закладывались и во многих других мирных планах при решении подобных конфликтных ситуаций по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге.

  • В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Нет капитуляции!", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции".

  • На него пришло около 10 тысяч граждан, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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