"Это не мирный план!" Раскрылся важный нюанс о "формуле Штайнмайера"

Украинцам не нужно бояться "формулы Штайнмайера", из-за которой возникли протестные акции во многих городах страны.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Так называемая формула Штайнмайера — это не мирный план урегулирования, а один из инструментов в рамках мирного плана, который немножко размыт. Поэтому те, кто вышел против этого, — автоматически против Минских соглашений", — отметил он.

Александр Левченко "Апостроф"

По его словам, "формула" имеет абсолютно рамочный характер, так как присутствующие там положения закладывались и во многих других мирных планах при решении подобных конфликтных ситуаций по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL:

6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге.

В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Нет капитуляции!", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции".

На него пришло около 10 тысяч граждан, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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