"Это будет ударом!" Лавров сделал скандальное заявление о встрече Зеленского с Путиным

Москва допускает, что Киев требует созвать саммит в "нормандском формате", в ходе которого встретятся президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить, передает ТАСС.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита", чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", — подчеркнул он.

Путин и Зеленский Коллаж

"Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение "нормандского саммита", это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание "формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением-неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", — добавил Лавров.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский назвал три главных пункта на переговорах с главой России Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

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