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10 октября • обновлено в 21:34
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"Это будет ударом!" Лавров сделал скандальное заявление о встрече Зеленского с Путиным

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Москва допускает, что Киев требует созвать саммит в "нормандском формате", в ходе которого встретятся президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить, передает ТАСС.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита", чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", — подчеркнул он.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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"Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение "нормандского саммита", это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание "формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением-неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", — добавил Лавров.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский назвал три главных пункта на переговорах с главой России Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
Лавров и иже с ним - политические мошенники ,наперсточники ,которых разоблочили и они берут на понт , типа это наша,, маза,, и мы здесь держим ,,верхушку,, и разводим лохов...!
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Мир Миру
Мир Миру
Зусилля Зеленського щодо ініціативи проведення зустрічі Україна-Німеччина-Франція-Росія буде записана міжнародним товариством Зеленському в актив.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Если Зе не может справиться со своими вооруженными террористами, то о чем с ним можно разговаривать в принципе? Пока он не отведет своих террористов от линии разграничения, никакой встречи не будет.
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