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8 октября • обновлено в 16:01
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"Должна принадлежать украинцам!" Тимошенко сделала громкое заявление о моратории на землю

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Земля должна принадлежать тем, кто на ней живет и работает, – украинцам, и приносить деньги в украинский бюджет.

Об этом на своей странице в Facebok написала председатель ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, комментируя обнародованные сегодня данные социсследования группы "Рейтинг". Так, согласно опросу 73% украинцев против продажи земли, 81% против продажи ее иностранцам, 74% за "земельный" референдум.

"Фактически социологи подтвердили то, о чем не устает говорить "Батьківщина", - написала Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Новости
Показать, откуда деньги: после открытия рынка земли украинцев ждут важные изменения

Кроме того, она отметила, только граждане Украины должны решать на всенародном референдуме судьбу крупнейшего национального богатства - сельскохозяйственной земли.

Напомним, сегодня был обнародован масштабный опрос "Отношение украинцев к внедрению продажи земли", проведенный социологической группой "Рейтинг". Согласно ему, три четверти украинцев против продажи земли и за "земельный" референдум, а 81% респондентов выступает против продажи земли иностранцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $ 700 млн до $ 1 500 000 000 ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Тема
Мораторий на продажу земли
Персона
Юлия Тимошенко
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Пускай Зе отменяет мораторий. Для экономики - это хорошо, а для рейтинга Зе - это плохо. Все что нужно!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Зараховано :- )
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