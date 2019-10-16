Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что посетил скандальную вечеринку Veterans Strong PARTY из-за уважения к ветеранам.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам заседания Кабмина в среду, 16 октября.

"На это мероприятие меня пригласило сообщество ветеранов. Я считаю, что ветераны - это люди, которые очень много сделали для нашей страны, поэтому я, безусловно, принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп, много разных людей. Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат. Это не так", – пояснил глава правительства.

Гончарук отметил, что в стране существует много людей, которые используют различные поводы, чтобы расколоть украинское общество.

"Я считаю, что есть много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно много хлопот", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал посещение вечеринки Veterans Strong PARTY.

Первой кадры с Гончаруком на концерте показала глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда, которая сопровождала премьер-министра.

У пропагандистов вызвало ажиотаж фото Гончарука на фоне коловрата.

В сети появилось видео выступления Гончарука на нашумевшей вечеринке.

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