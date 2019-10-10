"Чтобы я с ума сошел?" Зеленский резко ответил на вопрос про расходы ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отказался от идеи журналистов переехать жить на улицу Банковую в правительственном квартале Киева.
Об этом сообщает "Украинская правда", цитируя заявление главы государства во время пресс-марафона. Ранее в качестве одного из вариантов для переезда Зеленского называли "Украинский дом" на Европейской площади.
Зеленскому привели в качестве примера опыт президентов стран Европы, которые часто живут по месту работы, и спросили, целесообразно ли переоборудовать часть резиденции на Банковой под жилое помещение.
"И жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел. Я не могу в Мариинском дворце жить, вы понимаете. Это действительно очень сложный вопрос, охрана вешается, потому что я живу в квартире. Знаете, почему? Я не могу переехать в какую-то резиденцию, потому что наше общество начнет меня из-за этого... Ну вы понимаете?" – парировал глава государства.
При этом Зеленский опроверг информацию о возможном увеличении расходов на содержание Офиса президента Украины (ОПУ). Стоит отметить, что в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на содержание ОПУ на 40 млн грн.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сегодня начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который в течение 10 часов пройдет в здании Kiev Food Market.
Во время марафона Зеленский сделал ряд заявлений:
Пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами;
Подчеркнул, что не имеет никаких личных отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым и не верит, что до новых местных выборов там что-то изменится;
Сообщил, что подпишет новый закон "О столице", если с ним "будет все нормально", и отметил, что у него есть несколько кандидатов на должность главы городской администрации;
Отметил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине и напомнил, что поддержка США для нас жизненно необходима;
Сравнил Донбасс, на котором идут военные действия с Россией, с непризнанным Приднестровьем и пообещал решить эту проблему.
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