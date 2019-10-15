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15 октября • обновлено в 10:50
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"Будем обороняться до конца!" Пристайко огласил альтернативу "Нормандии"

1.5т Читать материал на украинском

Альтернативой "нормандскому формату" может стать развертывание на Донбассе международной миротворческой миссии.

Об этом во время общения с прессой после завершения заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна была бы приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", – отметил Пристайко.

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Война на Донбассе

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При этом он отметил, что Украина пока не собирается просить о развертывании миротворцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко в Люксембурге также заявил, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середину ноября, могут стать "последним шансом" для России.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Эта гражданская война разорвет Украину, но это проблемы только Украины.
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70rus xxx
70rus xxx
Война на Украине,гибнут украинцы."Будем обороняться до конца!" Так держать,товарищ Пристайко,россияне тебя поддерживают.
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