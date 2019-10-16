"Боятся заблудиться": у Гончарука задумались о грандиозном переезде Кабмина

В Кабинете министров предложили перевести министерства в главное здание на улице Грушевского в Киеве.

При этом, освобожденные помещения можно продать в частную собственность. Об этом в Facebook написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанные сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное – на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию, конечно. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли!" – сообщил чиновник.

По мнению Дубилета, большинство площади в Кабмине используется неэффективно.

"Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек", – отметил он.

Министр добавил, что ему некомфортно в его кабинете и вскоре он намерен переехать.

"Небольшой переезд затеял и я. Мой кабинет – огромный. Я в нем боюсь заблудиться. Планирую из него переехать в какое-нибудь более уютное место, а в этом помещении сделать оpen space на 20+ человек", – рассказал Дубилет.

Здание Кабмина РБК-Украина

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