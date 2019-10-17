"Бешеное давление и запугивание!" Глава ВС разгромила судебную реформу Зеленского

Судебная реформа президента Украины Владимира Зеленского может уничтожить независимость судебной системы.

Такое мнение высказала "Радио Свобода" глава Верховного суда Валентина Данишевская, отметив, что реформу проводят якобы не только законным способом.

По ее словам, происходящему должен предшествовать анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, "увидеть несколько альтернатив" решения проблем.

"Затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути, чтобы преодолеть существующие вызовы и улучшить судопроизводство, а не наоборот - создать условия для того, чтобы судебная система не смогла предоставить обществу ожидаемые услуги", - пояснила Данишевская.

Валентина Данишевская 24 канал

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Она подчеркнула, что на рассмотрении в ВС находится огромное количество дел, ежедневно поступает 360 обращений, и уменьшение числа судей с 200 до 100 этому не помогает.

"То, что происходит с судебной системой, с судами, такое бешеное давление, оказываемое на суд, не дает мне возможности прогнозировать, что будет дальше. Влияние идет не только через закон. Запугивании судей, запугивания Высшего совета правосудия перезагрузкой может привести к любым результатам", - добавила Данишевская.

По ее словам, большинство судов работает на треть от комплекта - не хватает 2000 судей, а сокращения приведут к задержкам с решениями судов.

Как писал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 16 октября приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы о деятельности органов судейского управления, согласно которому максимальное количество судей Верховного суда уменьшается с 200 до 100 человек.

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о судебной реформе.

Подписанты выразили желание встретиться с украинской стороной, чтобы "обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений".

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