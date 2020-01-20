"Пытаются скрыть свои провалы!" Власть обвинили в преследовании Порошенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что политические преследования пятого президента Украины Петра Порошенко власть организовала для того, чтобы скрыть громкие провалы своего правления.

Он отметил, что за восемь месяцев новая власть продемонстрировала некомпетентность, безответственность и неспособность управлять страной. Громкие скандалы января один за другим уже начали снимать повязку с глаз даже тех, кто в прошлом году голосовал за "Слуг народа", передает его слова пресс-служба "ЕС".

По его словам, среди этих скандалов отдых Зеленского в Омане с предполагаемыми секретными встречами с россиянами, неспособность правительства реагировать на сложные безопастносные кризисы, продемонстрированные после сбивтия украинского самолета российской ракетой в Иране, некомпетентность президента Зеленского и отсутствие интеллектуальной мощи управлять страной, о чем откровенно заговорил даже премьер-министр Алексей Гончарук.

Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Также он напомнил о глубоком общественном возмущении, которое вызвали новые зарплаты министров, а также их решение награждать себя месячными премиями в размере нескольких окладов. И это на фоне миллиардных дыр в бюджете, на фоне невыполненных обещаний власти снизить тарифы – потому платежки, которые получают люди, свидетельствуют об очередной лжи.

"При новой власти – некомпетентной, непрофессиональной, лживой и коррумпированной – государство держится исключительно на том запасе прочности, который за годы своего президентства создал Петр Порошенко и его команда.

Чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности президента Зеленского, его правительства и всех "слуг народа", властью принято решение активизировать фальсификацию десятков дел против пятого президента", – сказал он.

По словам нардепа, политические репрессии против оппозиции – это часть общего наступления непрофессиональной власти Зеленского на права и свободы граждан, их попытки построить вместо европейской демократии абсолютную монархию, как Султанат Оман, или диктатуру по примеру России.

"Чего стоит только свежая инициатива "Слуг" – ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение информации, которую сама власть будет считать недостоверной", – отметил Герасимов.

По его убеждению, преследования Порошенко – это атака властей на "Европейскую солидарность" как "единственную главную оппозиционную силу, которая отстаивает национальные интересы Украины".

"Понятно, напрасны все попытки власти запугать Петра Порошенко и его команду. Не на тех напали. Мы способны защищать и себя, и страну. А власть, которая пытается укрепить свой авторитет преследованиями оппозиции, – о чем мы все с вами и вся страна слышала так называемых "пленок Трубы", – должна осознать, что никакие ее действия не остановят "Европейскую солидарность" на пути защиты европейского и евроатлантического курса страны.

Петр Порошенко отменил запланированную зарубежную поездку. Сегодня он сходил в ГБР и лично получил повестки, чем заставил ГБР действовать в рамках закона.

Причем какие повестки? По делу о проходе украинских военных кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь Керченским проливом. По делу, которое касается Минских соглашений", – подчеркнул депутат.

Герасимов добавил, что развертывание и продолжение этих дел выгодно исключительно России. "Но Украина победит. Слава Украине!", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что дела, которые массово производит ГБР против него, является политическим заказом бывшей команды Януковича.

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