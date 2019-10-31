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31 октября • обновлено в 09:26
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Пытаются понравиться: Богдан раскритиковал "фейсбучных" министров

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Глава Офиса президента Андрей Богдан раскритиковал новый Кабмин Украины из-за работы на публику, которая снижает эффективность министров.

Он подчеркнул, что не доволен работой министров. О своих наблюдениях Богдан рассказал "Украинской правде".

"Мы дедлайн поставили до конца года, они сейчас себе определяют приоритетные направления, которые обещают достичь к концу года. Соответственно, наша команда вся соберется, вместе с ними будем обсуждать и будем принимать соответствующие решения. Мне не нравится, что они стараются понравиться Фейсбуке, но это минус в результативности", – заявил Богдан.

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"На сегодняшний день очень тяжело заставлять их, они еще боятся, они не понимают, они очень умные, очень классные специалисты. Не хотят нести ответственность. И это мы с вами имеем в виду не только и не столько уголовную ответственность, как может быть воспринято, а именно репутационную ответственность", – добавил он.

Бондан подчеркнул, что если министры не будут проводить реальные реформы, но все будут их любить, власти придется принимать "тяжелое решение".

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Новое время

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан прокомментировал "раскол" в "Слуге народа".

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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