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20 сентября • обновлено в 22:56
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"Пятничное настроение": "слуга"-кнопкодав попался в Раде на планировании застолья. Фотофакт

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, который ранее попался на кнопкодавстве, снова угодил в скандал – он обсуждал на заседании, как провести вечер пятницы.

Соответствующую переписку 20 сентября обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Литвиненко в разгар рабочего дня обсуждал с неким Андреем в мессенджере будущее застолье. "Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (спирт из пшеницы)", – написал он.

"Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", – продолжил он.

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Литвиненко попался в Раде на планировании застолья

Литвиненко попался в Раде на планировании застолья

На этом диалог оборвался, поскольку нардепу пришлось вернуться к своим обязанностям в Раде.

Примечательно, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент – Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ривненской области.

"Ну что, путч был, зеленая кнопочка была, а вот и слеза пшеничная подоспела. Ох уж это пятничное настроение", – отреагировала в Facebook журналистка Варвара Квитка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литвиненко попал в скандал, проголосовав за своего коллегу Александра Скичко. Вскоре он оправдался, сказав, что очень переживал.

Конфузы происходили в Раде не только с Литвиненко. На переписке интимного характера ранее попалась нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина, которую после этого прозвали "зеленой кнопочкой".

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тоже мне проблема))))можно подумать что журналюги что это написали на свой работе никогда не обговаривают планы на вечер и т.д.)))))))))))
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