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"Путину с Зеленским будет непросто": международник дал прогноз

2.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин пристально изучает украинского коллегу Владимира Зеленского, однако переговоры между ними в ближайшее время вряд ли возможны.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Бузаров. По его словам, на переговорах двух лидеров Путину придется непросто.

"Недавно Путин сказал, что Зеленский очень хороший актер... Зеленский – человек, который может перевоплощаться в зависимости от ситуации. Думаю, Путину очень непросто будет лично общаться с ним, поскольку Зеленский – фигура нестандартная для агента КГБ и ФСБ. Его нужно понять", – заявил Бузаров.

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По словам эксперта, в России "сейчас целыми институтами изучают феномен Зеленского".

На вопрос, когда могут состояться переговоры президентов, международник ответил: "Не думаю, что встреча будет в ближайшее время, я исключаю вообще это".

"Путину с Зеленским будет непросто": международник дал прогноз

ntv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Кирилл Сазонов заявил, что Зеленский после инаугурации не оправдал ожиданий Путина и не полетел в Москву "на поклон".

В свою очередь, украинский дипломат Василий Филипчук считает, что в Кремле не намерены встречаться с Зеленским, пока украинская сторона четко не обозначила свои позиции относительно выполнения Минских договоренностей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Андрей БузаровВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А кому нужен клоунЗе с его "поклоном". Задача клоуна - смешить весь мир своими выходками, что он с успехом и делает, а обсуждать серьезные вопросы надо с серьезными людьми, а не с клоунами.
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Питон Каа
Питон Каа
О чем Путину говорить с марионеткой? Говорить надо с хозяевами...
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