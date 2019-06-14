"Путину с Зеленским будет непросто": международник дал прогноз

Президент России Владимир Путин пристально изучает украинского коллегу Владимира Зеленского, однако переговоры между ними в ближайшее время вряд ли возможны.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Бузаров. По его словам, на переговорах двух лидеров Путину придется непросто.

"Недавно Путин сказал, что Зеленский очень хороший актер... Зеленский – человек, который может перевоплощаться в зависимости от ситуации. Думаю, Путину очень непросто будет лично общаться с ним, поскольку Зеленский – фигура нестандартная для агента КГБ и ФСБ. Его нужно понять", – заявил Бузаров.

По словам эксперта, в России "сейчас целыми институтами изучают феномен Зеленского".

На вопрос, когда могут состояться переговоры президентов, международник ответил: "Не думаю, что встреча будет в ближайшее время, я исключаю вообще это".

ntv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Кирилл Сазонов заявил, что Зеленский после инаугурации не оправдал ожиданий Путина и не полетел в Москву "на поклон".

В свою очередь, украинский дипломат Василий Филипчук считает, что в Кремле не намерены встречаться с Зеленским, пока украинская сторона четко не обозначила свои позиции относительно выполнения Минских договоренностей.

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