Путину пришлось отказаться от "Новороссии": западный эксперт назвал причину

Благодаря санкциям ЕС, введенным в 2014-м году против России из-за агрессии в Украине, президенту РФ Владимиру Путину пришлось отказаться от так называемого проекта "Новороссия".

Как заявил в интервью "Апострофу" специалист по постсоветскому пространству и британский политолог Майкл Эмерсон, введение санкции против РФ было важным шагом с точки зрения изменения стратегических намерений Кремля в отношении Украины.

"Если помните, четыре года назад гудели разговоры о "Новороссии", которые создали картинку, как российская армия движется от Донецка и Луганска на юг к Мариуполю, а потом в Одессу и аж до Приднестровья. Это был спекулятивный сценарий, его больше нет. И одно из объяснений заключается в том, что влияние санкций и возможное их усиление отвадили Путина от намерений продвигаться дальше", - объяснил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Роман Цимбалюк объяснил, что так называемый проект "Новороссия" поставили на паузу.