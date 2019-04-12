Путину нужно, чтобы ему вылизывали обувь – Портников

Президенту РФ Владимиру Путину не интересны возвращение в ПАСЕ и конструктивный диалог с цивилизованным миром. Ему нужно только унижение Запада и чтобы он мог делать все, что ему хочется, не неся за это ответственности.

Такое мнение высказал в блоге на Грани.ру украинский журналист Виталий Портников. По его словам, Россия считает Европу "насильниками и грабителями" из-за введенных против нее санкций. В своей же агрессивной политике она менять ничего не собирается, считает журналист.

Из-за того, что Россию не исключили из ПАСЕ, а только ввели санкции в связи с оккупацией Крыма и Донбасса, представители организации постоянно приезжают в Москву, призывая вернуться к работе в ассамблее и "продолжить диалог".

"И каждый раз визитеры слышали от Нарышкина, а затем и от Володина одно и то же: отмените санкции, и тогда поговорим. При этом сами мы ничего в своей политике исправлять не будем, потому что делаем все правильно. Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, – и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени", – написал Портников.

Владимир Путин и Виталий Портников Коллаж

Также журналист высказал мнение, что Путина не интересует возобновление диалога с Западом. "Ему интересно, чтобы ему и его подручным вылизывали обувь и чтобы он мог делать в этом мире все, что ему заблагорассудится, и не нес за это никакой ответственности. И пытаться противопоставить этой психологии рецидивиста язык постановлений с нижайшими просьбами вернуться, поговорить и заплатить - это действительно неубедительный шаг", – подытожил журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля ПАСЕ приняла скандальную резолюцию, которой призвала Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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