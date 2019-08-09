Путину нужна вся Украина: раскрыт хитрый план Москвы

России не нужен Донбасс как часть Украины, ей нужна целая страна, которую можно превратить в пограничный буфер.

Такое мнение выразил журналист Павел Казарин 24 каналу. По его словам, цель Москвы – лишить Украину субъектности.

"Сохранение пророссийской идентичности Донбасса было не целью Москвы, а инструментом. Москве не нужен Донбасс – ей нужна вся Украина. Ей нужно вернуть Украину в состояние пограничного буфера. Несубъектное государство, готовое влиться в единое тело империи", – отметил он.

"С точки зрения российского руководства, украинцы и независимая Украина – это недоразумение, это часть триединого русского народа, которая в силу западного заговора была отторгнута от имперского туловища", – добавил Казарин.

Он подчеркнул, что возвращение Донбасса и Крыма будет очень долгим и сложным.

"Сегодня все политики говорят, что сверхценностью Украины являются территории и мы не должны ими поступаться. Я скажу крамольную мысль. Сверхценностью для Украины является суверенитет. И суверенитетом нельзя расплачиваться за территории. Это именно то, чего хочет Москва", – отметил журналист.

По его словам, Москва может вернуть Украине территории в обмен на суверенитет.

"Откажетесь от ваших европоцентричных устремлений, от НАТО, от попытки сбежать в другие правила игры, от попытки перенести границу между Европой и Россией с украинско-польской на украинско-российскую границу. Вот это все предлагает Украине Москва. Если мы откажемся от собственной идентичности, нам, безусловно, торжественно вручат Донбасс", – подытожил он.

Иллюстрация 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия затеяла любыми способами вернуть ОРДЛО в состав Украины на своих условиях и таким образом добиться признания войны на Донбассе "гражданским конфликтом".

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