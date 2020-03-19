Путину не нужен Крым и Донбасс: Луценко раскрыл настоящую цель Кремля

Президенту России Владимиру Путину не нужны оккупированные Крым и Донбасс, его целью является распад Украины.

Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Наша власть не понимает, что Путину нужны ни Крым, ни Донбасс, ни даже лояльное правительство в Киеве, как некоторые думают. Кремлю нужна дезинтеграция Украины. То есть просто распавшаяся страна", – отметил он.

Юрий Луценко и Владимир Путин

По словам Луценко, Украина победит в войне тогда, когда будут разоружены незаконные вооруженные формирования на Донбассе, на улицах появится украинская полиция, а на границе – украинская армия, будут работать украинское радио, телевидение и издаваться газеты.

При этом он выразил уверенность, что украинское общество не отдаст то, что отвоевано такой кровью.

"Мой друг, министр внутренних дел Грузии, говорил: "Наши солдаты, несмотря на то, что имели натовскую технику, побежали быстро. И только полиция держала арьергарды. А ваши хлопцы с автоматами и пушками 70-80-х годов держались за каждый овраг", – подчеркнул экс-генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Луценко заявил, что подписание мира с Россией, который напоминает капитуляцию, может привести к захвату новых территорий.

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