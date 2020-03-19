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19 марта • обновлено в 12:11
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Путину не нужен Крым и Донбасс: Луценко раскрыл настоящую цель Кремля

1.7т
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Президенту России Владимиру Путину не нужны оккупированные Крым и Донбасс, его целью является распад Украины.

Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Наша власть не понимает, что Путину нужны ни Крым, ни Донбасс, ни даже лояльное правительство в Киеве, как некоторые думают. Кремлю нужна дезинтеграция Украины. То есть просто распавшаяся страна", – отметил он.

Юрий Луценко и Владимир Путин

Юрий Луценко и Владимир Путин

По словам Луценко, Украина победит в войне тогда, когда будут разоружены незаконные вооруженные формирования на Донбассе, на улицах появится украинская полиция, а на границе – украинская армия, будут работать украинское радио, телевидение и издаваться газеты.

При этом он выразил уверенность, что украинское общество не отдаст то, что отвоевано такой кровью.

"Мой друг, министр внутренних дел Грузии, говорил: "Наши солдаты, несмотря на то, что имели натовскую технику, побежали быстро. И только полиция держала арьергарды. А ваши хлопцы с автоматами и пушками 70-80-х годов держались за каждый овраг", – подчеркнул экс-генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Луценко заявил, что подписание мира с Россией, который напоминает капитуляцию, может привести к захвату новых территорий.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Юрий Луценко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Крым
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Юга всё чаще начал появляться в СМИ, на следующих выборах пойдет в президенты. Лучше пусть честно расскажет, как покрывал коррупцию при Порохе и как выделял квартиру своему водителю за что его заслкденно и посадили. Сколько сейчас доя него норма водяры?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Народ не был готов воевать, не был готов ни к какой «весне». Но все те законы, которые приняли украинские фашисты в Раде, было просто нужно, чтобы народ здесь восстал и охранял себя, жизнь, традиции и язык. Это было правильным, наш опыт из Сербии показывает, что, если бы вы не сделали так, с вами случилось бы тоже самое, что и с сербами в Хорватии. Сербов там сейчас очень мало, никаких законов для сербов нет там. Но вы молодцы, так нужно сражаться за себя. А мы, сербы, всегда поможем
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