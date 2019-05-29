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"Путину этого не остановить!" Портников объяснил, зачем Украине нужна Европа

1.7тЧитать материал на украинском

Украинское представление о Евросоюзе отличается от реальности – прежде всего потому, что на самом деле большая часть украинцев никогда даже на цивилизационной периферии континента не жила, была отделена от него стеной Российской империи и Советского Союза.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Буквы", отметив, что для подавляющего большинства украинцев ЕС – это про более богатую жизнь, ведь представления многих наших соотечественников о смысле интеграционных объединений очень редко идут дальше мечты о более наваристой похлебке.

"Евросоюз на самом деле – ответ на две мировые войны, практически уничтожившие континент в первой половине ХХ столетия. Молодым людям, которые сегодня отправляются на поезде из Киева в Перемышль, проходят всего две границы – свою и ЕС, а затем уже, будто по одной стране переезжающие из одного государства в другое, не замечая разделительных линий и убеждаясь в существовании общего пространства, трудно представить, что всего семь с лишним десятилетий назад все убивали всех, города лежали в руинах", - написал он.

Флаги Украины и ЕС

Флаги Украины и ЕС

24 канал

По словам Портникова, сегодня, когда обсуждается вопрос об интеграции Западных Балкан, это означает только то, что страны региона смогли сделать правильные – европейские – выводы из той резни, которая охватила республики бывшей Югославии в 90-е.

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"Мы на постсоветском пространстве еще не прошли до конца этот период взаимного уничтожения, доказательство тому – российские оккупанты на землях Украины, Молдовы, Грузии, нерешенный территориальный конфликт Армении и Азербайджана. Но и мы понемногу, хоть и очень медленно, перемещаемся в сторону цивилизованного существования – даже Путину этого не остановить, хотя понятно, что впереди у всех нас могут быть новые войны, жертвы, разрушения, территориальные потери", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил украинцев о хаосе в стране из-за будущих парламентских выборов. По его словам, большие проблемы ждут "приспособленцев", которые будут искать "свое место под солнцем".

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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Позднякова Оксана
Позднякова Оксана
Моя иcкpенняя благoдарнocть тoму, ктo показал мне чyдо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁mn8ush Пpoстo пройдя пpостой опроc получила почти пoлyгодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтecь, пoкa еcть возможность=)
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Лучше бы ответили на более актуальный вопрос: зачем Европе нужна Украина?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ivanov Igor, Ну как зачем, Европа добрая и богатая, потому должна всячески поддерживать и финансировать Украину за то, что она Украина!
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Северг Олег
Северг Олег
Я бы даже сказал что впереди у вас всех ТОЛЬКО новые войны, жертвы, разрушения, территориальные потери. Больше ничего впереди у вас нет.
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