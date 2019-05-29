"Путину этого не остановить!" Портников объяснил, зачем Украине нужна Европа

Украинское представление о Евросоюзе отличается от реальности – прежде всего потому, что на самом деле большая часть украинцев никогда даже на цивилизационной периферии континента не жила, была отделена от него стеной Российской империи и Советского Союза.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Буквы", отметив, что для подавляющего большинства украинцев ЕС – это про более богатую жизнь, ведь представления многих наших соотечественников о смысле интеграционных объединений очень редко идут дальше мечты о более наваристой похлебке.

"Евросоюз на самом деле – ответ на две мировые войны, практически уничтожившие континент в первой половине ХХ столетия. Молодым людям, которые сегодня отправляются на поезде из Киева в Перемышль, проходят всего две границы – свою и ЕС, а затем уже, будто по одной стране переезжающие из одного государства в другое, не замечая разделительных линий и убеждаясь в существовании общего пространства, трудно представить, что всего семь с лишним десятилетий назад все убивали всех, города лежали в руинах", - написал он.

Флаги Украины и ЕС 24 канал

По словам Портникова, сегодня, когда обсуждается вопрос об интеграции Западных Балкан, это означает только то, что страны региона смогли сделать правильные – европейские – выводы из той резни, которая охватила республики бывшей Югославии в 90-е.

"Мы на постсоветском пространстве еще не прошли до конца этот период взаимного уничтожения, доказательство тому – российские оккупанты на землях Украины, Молдовы, Грузии, нерешенный территориальный конфликт Армении и Азербайджана. Но и мы понемногу, хоть и очень медленно, перемещаемся в сторону цивилизованного существования – даже Путину этого не остановить, хотя понятно, что впереди у всех нас могут быть новые войны, жертвы, разрушения, территориальные потери", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил украинцев о хаосе в стране из-за будущих парламентских выборов. По его словам, большие проблемы ждут "приспособленцев", которые будут искать "свое место под солнцем".

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