"Путинский режим хуже советского!" Джемилев рассказал о пытках крымских татар

В оккупированном Россией Крыму царит режим, который по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Он отметил, что крымские татары после пяти лет оккупации организованы и более решительно настроены противодействовать путинскому режиму.

"Особенно это проявляется при проведении обысков, контроле за поведением и высказываниями людей, ситуации в местах лишения свободы. Почти всех арестованных предварительно жестоко избивают. Там пытки в порядке вещей и это, видимо, санкционировано в самых высоких инстанциях", – рассказал политик.

Председатель Меджлиса добавил, что среди крымских татар практически нет коллаборантов.

"У нас коллаборантов можно по пальцам пересчитать. Крымские татары там — особая категория. У нас хорошая историческая память. Мы хорошо знаем, какие беды принесла нашему народу Россия. Уже сразу после первой оккупации Крыма во времена Екатерины ІІ они приступили к "этнической чистке" Крыма, то есть вытеснению коренного населения и заселению полуострова россиянами, потом советская власть устроила нам голодомор, тотальную депортацию и геноцид", – акцентировал он.

Мустафа Джемилев

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал о терзаниях главы РФ из-за Крыма.

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