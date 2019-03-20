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"Путинский режим хуже советского!" Джемилев рассказал о пытках крымских татар

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В оккупированном Россией Крыму царит режим, который по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Он отметил, что крымские татары после пяти лет оккупации организованы и более решительно настроены противодействовать путинскому режиму.

"Особенно это проявляется при проведении обысков, контроле за поведением и высказываниями людей, ситуации в местах лишения свободы. Почти всех арестованных предварительно жестоко избивают. Там пытки в порядке вещей и это, видимо, санкционировано в самых высоких инстанциях", – рассказал политик.

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Председатель Меджлиса добавил, что среди крымских татар практически нет коллаборантов.

"У нас коллаборантов можно по пальцам пересчитать. Крымские татары там — особая категория. У нас хорошая историческая память. Мы хорошо знаем, какие беды принесла нашему народу Россия. Уже сразу после первой оккупации Крыма во времена Екатерины ІІ они приступили к "этнической чистке" Крыма, то есть вытеснению коренного населения и заселению полуострова россиянами, потом советская власть устроила нам голодомор, тотальную депортацию и геноцид", – акцентировал он.

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал о терзаниях главы РФ из-за Крыма.

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Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
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de lik
de lik
Старый мвразматик, пора на покой
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andrei andrei
andrei andrei
Тварь сморщенная. Он и есть первый коллаборант.
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Питон Каа
Питон Каа
Не видать больше дедуле нашего Крыма, как своих ушей. Сам то кормится у властной кормушки, а те крымские татары, которые последовали за ним на Украину уже локти кусают, обратно вернутся хотят, но не знают как.
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