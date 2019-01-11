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''Путинский миф сдыхает!'' Пионтковский предостерег Украину от главной ошибки

3.7тЧитать материал на украинском

Режим президента РФ Владимира Путина в России слабнет. Все меньше населения его поддерживает.

Именно в 2018 году произошла смерть "путинского мифа", рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Эспрессо".

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"Ведь любой авторитарный режим держится не только на насилии, на мифе, который объясняет населению, почему оно должно терпеть диктатора. И мы прекрасно помним, как в телевизионной пробирке этот миф был создан осенью 1999 года. Из-за взрывов домов, из-за войны в Чечне нам говорили: "Вот нас убивают террористы, а вот молодой энергичный офицер спецслужб, который поднимает с колен Россию, защищает нас, и мы все должны объединиться вокруг него". Этот миф тогда сработал. Тогда он несколько раз перезагружался, получал новые составляющие - "борец с олигархами", "борец с однополярным миром", – сообщил он.

Однако эксперт отметил, что с каждым годом популярность Путина падает. У него уже нет массовой поддержки среди населения, которая была после оккупации Крыма.

"В большого, справедливого вождя, который защищает от жадных бояр, уже никто не верит. С каждым новым вопросом все более 50, 60, 65 процентов выступает за нормальные отношения с Западом. Так что не на что опереться… Ради имперской риторики с "объединением разделенного народа", как они говорят, объединить население. Но это уже не объединяет. Это отталкивает населения. Вот в чем основная путинская проблема", – объяснил Пионтковский.

Владимир Путин

Владимир Путин

Политолог подчеркнул, что именно сейчас нужно объединится против РФ и налаживать отношения с Кремлем.

"Трагической ошибкой украинского общества, украинских политиков было бы именно сейчас, когда этот путинский миф дохнет на глазах, начинать что-то бормотать о понимании Путина, об общем языке, о компромиссах "я приеду – мы поговорим" и так далее. Это как капитулировать на пороге победы. Вот что бы это значило и с чем я бы хотел обратиться к украинским друзьям на пороге этой президентской кампании", – акцентировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал главное оружие против Путина.

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Владимир Путин
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Пионтковский молодец...Это как капитулировать на пороге победы...за цели америкосов, до последнего свiдомого скота.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ильчук Андрей, Свiдома тварина, ты сегодня на подсосе за все свiдоме бидло? Ты хоть в каске и в бронежилете воюешь за компом?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иваненко Виталий, тебя ишак в твою неподмытую пасть имеет, чтобы ещё кроме вони ты выдал, козел
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
путин бежал впереди паровоза, который не сумел по делу загрузить так, чтобы тот не поехал слишком быстро и машина не пошла в разнос. Теперь когда разнос налицо он не знает как остановить эту машину и перевести её на другие рельсы. Многих накроет обломками, если этого не сделать, и украинские политики в этом случае пострадают меньше всего по сравнению с остальными
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Пионтковский молодец...Это как капитулировать на пороге победы...за цели америкосов, до последнего свiдомого скота.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иваненко Виталий, подрочи-подрочи, шлюшка батыйская:))
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