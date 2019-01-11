''Путинский миф сдыхает!'' Пионтковский предостерег Украину от главной ошибки

Режим президента РФ Владимира Путина в России слабнет. Все меньше населения его поддерживает.

Именно в 2018 году произошла смерть "путинского мифа", рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Эспрессо".

"Ведь любой авторитарный режим держится не только на насилии, на мифе, который объясняет населению, почему оно должно терпеть диктатора. И мы прекрасно помним, как в телевизионной пробирке этот миф был создан осенью 1999 года. Из-за взрывов домов, из-за войны в Чечне нам говорили: "Вот нас убивают террористы, а вот молодой энергичный офицер спецслужб, который поднимает с колен Россию, защищает нас, и мы все должны объединиться вокруг него". Этот миф тогда сработал. Тогда он несколько раз перезагружался, получал новые составляющие - "борец с олигархами", "борец с однополярным миром", – сообщил он.

Однако эксперт отметил, что с каждым годом популярность Путина падает. У него уже нет массовой поддержки среди населения, которая была после оккупации Крыма.

"В большого, справедливого вождя, который защищает от жадных бояр, уже никто не верит. С каждым новым вопросом все более 50, 60, 65 процентов выступает за нормальные отношения с Западом. Так что не на что опереться… Ради имперской риторики с "объединением разделенного народа", как они говорят, объединить население. Но это уже не объединяет. Это отталкивает населения. Вот в чем основная путинская проблема", – объяснил Пионтковский.

Владимир Путин

Политолог подчеркнул, что именно сейчас нужно объединится против РФ и налаживать отношения с Кремлем.

"Трагической ошибкой украинского общества, украинских политиков было бы именно сейчас, когда этот путинский миф дохнет на глазах, начинать что-то бормотать о понимании Путина, об общем языке, о компромиссах "я приеду – мы поговорим" и так далее. Это как капитулировать на пороге победы. Вот что бы это значило и с чем я бы хотел обратиться к украинским друзьям на пороге этой президентской кампании", – акцентировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал главное оружие против Путина.

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