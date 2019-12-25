Російський президент Володимир Путін не відмовив собі в задоволенні проїхати Кримським мостом у рейковому автобусі, таким чином вчергове нагадавши співвітчизникам і світу, що з 2014 року "сакральним сенсом" його царювання стала анексія Криму та доказ, що окупований півострів прекрасно може існувати без будь-якого зв'язку з материковою частиною України. Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова на острів, що складається враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, а й навіть географію, природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перського монарха, який накинувся з різками на непокірне море.

Бо які б інфраструктурні проєкти не реалізовувалися у Криму, географію вони не скасують. Так, Кримський міст побудований і, ймовірно, якийсь час простоїть, проте з Центральної Росії – чи поїздом, чи автівкою – до Криму все одно швидше і простіше добиратися через Україну, а не через Росію. І географічно, і історично Кримський півострів завжди був продовженням українських земель, що з ним межують. І Путін, до речі, сам собі суперечить, коли, з одного боку, стверджує, що ці землі ніколи не були українськими, а з іншого – відрізає півострів від сусіднього, пов'язаного з ним Перекопом регіону – щоб зв'язати мостом із Кубанню, пише Віталій Портников для "Радіо свобода".

Президент Росії Володимир Путін їде на рейковому автобусі через міст до окупованого українського Криму, 23 грудня 2019 рок

Надто вже сильно тягне Путіна на місце злочину

Можна вкладати кошти в інфраструктурні зміни в аеропорту Сімферополя – але ось тільки анексія Криму викреслила цей аеропорт зі списку міжнародних, перетворила в повітряну гавань із невизначеним статусом. Криму потрібен був сучасний аеропорт для того, щоб приймати туристів із усього світу, а не для того, щоб рапортувати про новий рейс з якогось провінційного російського аеропорту як про величезне досягнення.

І так – у всьому. Можна ремонтувати дороги – але тільки для російських автівок і російських вантажів. Можна будувати порти – але тільки для російських кораблів. "Потьомкінське село" розміром із півострів. Не можна сказати, що сам Путін цього не розуміє. Якби не розумів – обов'язково згадав би про Крим на своїй підсумковій пресконференції, яка завжди стає переліком найважливіших пропагандистських тез, запропонованих росіянам.

І все ж остаточно відмовитися від кримського міфу, визнати, що "Кримнаш" через п'ять років після окупації вже не так приємно лоскоче нерви шовіністично налаштованої частини російського суспільства, Путін не може – та й ніколи не зможе, занадто вже прив'язаний він до свого рішення про анексію, надто вже сильно тягне його на місце злочину.

Тому він і не зміг відмовити собі в задоволенні сісти в поїзд.

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