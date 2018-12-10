Путина сравнили с Гитлером в красноречивом фото

Президента России Владимира Путина в сети сравнили с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

Так, внефракционный народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook опубликовал коллаж из двух фотографий, где Путин и Гитлер кормят животных.

"Последовательность во всем", – подписал снимок Береза.

Facebook Борислава Березы Путин и Гитлер кормят лосят

Фото с Путиным было сделано летом 2010 года в Национальном парке Лосиный остров, куда политик приехал со школьниками на экскурсию. Там ему дали покормить лосенка молоком. Глава РФ сделал животному замечание за чавканье во время еды.

Путин кормит лосенка Фото АР

Пользователи в комментариях также отметили схожесть между президентом России и немецким диктатором, отметив, что это похоже на реинкарнацию.

Стоит отметить, что Путина сравнивают с Гитлером уже не в первый раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поводом для проведения таких параллелей стало выступление Путина на тему демократии 11 ноября в Париже на фоне Эйфелевой башни.

На Евразийском женском форуме снимок, на котором глава РФ изображен в компании представительниц слабого пола, тут же сравнили с похожей фотографией Адольфа Гитлера.

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