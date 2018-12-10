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Путина сравнили с Гитлером в красноречивом фото

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Президента России Владимира Путина в сети сравнили с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

Так, внефракционный народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook опубликовал коллаж из двух фотографий, где Путин и Гитлер кормят животных.

"Последовательность во всем", – подписал снимок Береза.

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Путин и Гитлер кормят лосят

Фото с Путиным было сделано летом 2010 года в Национальном парке Лосиный остров, куда политик приехал со школьниками на экскурсию. Там ему дали покормить лосенка молоком. Глава РФ сделал животному замечание за чавканье во время еды.

Путин кормит лосенка

Путин кормит лосенка

Фото АР

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Пользователи в комментариях также отметили схожесть между президентом России и немецким диктатором, отметив, что это похоже на реинкарнацию.

Путина сравнили с Гитлером в красноречивом фото
Путина сравнили с Гитлером в красноречивом фото

Стоит отметить, что Путина сравнивают с Гитлером уже не в первый раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поводом для проведения таких параллелей стало выступление Путина на тему демократии 11 ноября в Париже на фоне Эйфелевой башни.

На Евразийском женском форуме снимок, на котором глава РФ изображен в компании представительниц слабого пола, тут же сравнили с похожей фотографией Адольфа Гитлера.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинАдольф Гитлер (Adolf Hitler)Борислав Береза
Место
Украина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Берёза хоть и идиот, но праВ. Кормить лосёнка молоком, когда на украине люди голодают- чистой Воды фашизм. если только лосёнок не из украины. Тогда это гуманизм
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Это они зря. Хуйло - жалкая серая моль, окурок, втоптанный в говно
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Встромил Ипатий, все верно, сравнение некорректное! С Гитлером надо сравнивать бандерку-кокшкодава, по кличке "Сопля"!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это для дебилов Украинцы это специально для васссс
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