"Путина не переговорить": Зеленскому подсказали, как "убедить" Макрона и Меркель

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно очень тщательно подготовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".
Такую рекомендацию озвучила в эфире ObozTV эксперт-международник, специалист по вопросам посредничества и сотрудничества Анна Шелест, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона 19 августа.
"Ключевое слово – подготовиться. Не надеяться, что можно переговорить господина Путина", – предупредила эксперт.
Шелест особо отметила, что в рамках "нормандского формата" Зеленскому придется доносить свою мысль не только до Путина, но и до лидеров западных стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Соответственно нужно иметь с собой достаточное количество фактов нарушений (Минских соглашений. – Ред.). Конкретных, практических. Возможно, с фотодоказательствами. Чтобы Путин не мог, как всегда, сказать: "А нас там нет", – подчеркнула она.
По ее мнению, Зеленскому понадобятся и отчеты миссии ОБСЕ, и четкая информация по политическим заключенным.
"Разговор должен быть в первую очередь предметным. Чтобы Зеленский мог продемонстрировать, насколько глубоко он знает фактаж. Не так, чтобы он каждый раз звал помощника и пересматривал, что еще сказать", – уточнила специалист.
Встреча Путина с Макроном 19 августа
kremlin.ru
OBOZREVATEL напоминает:
7 августа президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за срыва перемирия на Донбассе и убийства четверых украинских морпехов.
В то же время в Украине вновь активизировалась тема перезагрузки "нормандского формата". Появились идеи о привлечении к переговорам Британии, США и даже Китая, чтобы существенно ослабить позиции России.
На встрече в форте Брегансон на Лазурном берегу 19 августа президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили военный конфликт на востоке Украины.
Путин, в частности, заявил об "осторожном оптимизме" и выразил готовность к саммиту в "нормандском формате". А Макрон не скупился на лесть и признался, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока.
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