"Путина не переговорить": Зеленскому подсказали, как "убедить" Макрона и Меркель

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно очень тщательно подготовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".

Такую рекомендацию озвучила в эфире ObozTV эксперт-международник, специалист по вопросам посредничества и сотрудничества Анна Шелест, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона 19 августа.

"Ключевое слово – подготовиться. Не надеяться, что можно переговорить господина Путина", – предупредила эксперт.

Шелест особо отметила, что в рамках "нормандского формата" Зеленскому придется доносить свою мысль не только до Путина, но и до лидеров западных стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Соответственно нужно иметь с собой достаточное количество фактов нарушений (Минских соглашений. – Ред.). Конкретных, практических. Возможно, с фотодоказательствами. Чтобы Путин не мог, как всегда, сказать: "А нас там нет", – подчеркнула она.

По ее мнению, Зеленскому понадобятся и отчеты миссии ОБСЕ, и четкая информация по политическим заключенным.

"Разговор должен быть в первую очередь предметным. Чтобы Зеленский мог продемонстрировать, насколько глубоко он знает фактаж. Не так, чтобы он каждый раз звал помощника и пересматривал, что еще сказать", – уточнила специалист.

Встреча Путина с Макроном 19 августа kremlin.ru

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