"Путина надо заменить!" Британский политик озвучил план возвращения Крыма

Украина сможет вернуть оккупированный Крым при условии смены главы российского государства.

Такое мнение высказал бывший председатель комитета по вопросам разведки и безопасности в британском правительстве Малкольм Рифкинд в интервью "Апострофу".

"Не могу делать предсказания, сколько лет уйдет на решение вопроса Крыма. За три года до того, как развалился Советский Союз, никто не думал, что такое случится. Ситуация похожа на оккупацию Советским Союзом Латвии, Литвы и Эстонии — и они были его частью. Великобритания, США и ряд стран отказались признавать законность оккупации… Надо, чтобы Путина заменил новый российский лидер", — отметил он.

Владимир Путин Антикор

По словам Рифкинда, если новый президент будет умным, и его администрация захочет установить связи с украинской властью, то следующим шагом может стать всеобщий референдум, на котором проголосует все население Крыма.

"Но это будет очень сложно. Предположим, что Путин больше не руководит, российское правительство позволит Донбассу снова стать частью Украины, наивно допустим, что однажды российское правительство попытается найти компромисс, и Украине придется отвечать. Никакие переговоры не могут завершиться тем, что одна сторона получает все 100%, а другая — 0%, потому что это означает абсолютное поражение", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Путина, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, нашла новое оправдание оккупации Крыма.

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