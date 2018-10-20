Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца, заявил Курт Волкер спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины. - Ред.

То, что сказал Волкер, я говорил примерно четыре года назад в качестве своего пожелания для того, чтобы действительно не только сменить политику так называемой власти, которую представляет Путин и его ОПГ, которая на самом деле была незаконно захвачена и продолжает быть незаконно удерживаемой Путиным и его ОПГ. Но и в качестве рекомендации для окончания самой незаконно узурпированной власти путинской ОПГ.

А именно моя рекомендация была следующей.

Введя персональные санкции против первой, скажем, сотни человек, нужно было вводить персональные санкции после этого каждый месяц еще относительно 100 или 200 человек. Через четыре года, т.е. через 48 месяцев, в России было бы минимум около 5 тысяч санкционированных лиц. Причем эти санкционированные лица должны были бы быть из числа самых приближенных к Путину представителей семей, которые являются наибольшими бенефициарами его преступного режима. Их и на самом деле накопилось примерно столько.

Многие из этих людей вместе бы собрались и решили, что бенефициарам этого преступного режима сам этот преступный режим теперь обходится гораздо дороже, нежели им пойти на сделку с мировым сообществом, провести дворцовый переворот, сменить Путина на кого-то, кто хотя бы обеспечит переходный режим от теперешнего состояния России, в противостоянии всему миру, на какой-то хотя бы переходный режим.

Я думаю, что мировое сообщество, включая Соединенные Штаты, теперь начало понимать, что мое предложение, сказанное вслух четыре года назад, было верным (хотя оно не слушало тогда и не очень слушает сейчас). Они пришло к тому же самому выводу, только четыре года спустя. И я это всячески приветствую.

Путинский режим преступен. Путин и его ОПГ являются международными террористами, военными, государственными и должностными преступниками, скрывающимися за масками государственных деятелей.

Если этот режим не может быть уничтожен изнутри, то он должен быть уничтожен извне по тому же самому принципу, почему гитлеровский режим должен был быть уничтожен гораздо раньше, нежели способом умиротворения агрессора и втягивания всего мира во Вторую мировую войну.

Я надеюсь, что другие страны отдают себе отчет, насколько в опасной ситуации для всего мира находятся именно они, при преступном режиме Путина, который захватил не только власть на одной восьмой части суши Земли, но и второй по величине в мире арсенал ядерного оружия. И Волкер совершенно правильно говорит и озвучивает уже принятое решение в администрации Соединенных Штатов.

Может ли Россия закрыться и стать Северной Кореей?

Для превращения России в Северную Корею нужно было бы последние 25 лет превращать РФ в Северную Корею. Возможно это можно было бы сделать за 25 лет. Сейчас поезд ушел - Россия Северной Кореей стать не может.

Кроме того, эти наиболее приближенные сотни или тысячи семей-бенефициаров путинского режима не для того жили, обворовывая страну и вкладывая ворованное вне России и обустраивая свою жизнь вне России, чтобы сейчас позволить превратить РФ в Северную Корею. Потому что северокорейский статус затронет практически всех, и их тоже.

Да и в общем-то невозможно "закрыть" страну, если не заниматься этим десятилетиями.

Новости В рай вслед за Путиным

Сколько понадобится времени, чтобы при таком темпе санкций путинский режим прекратил свою агрессивную политику, существование?

На этот вопрос ответа, к сожалению, не существует, потому что Путин уничтожил все способы прогнозирования, поскольку он уничтожил само государство.

Он демонтировал все три ветви власти, их просто не существует. Он демонтировал конституционный строй, он демонтировал институт выборов и институт сменяемости власти. И он демонтировал само государство. Когда все это демонтировано, то механизмы прогнозирования не работают.

Режим Путина может просуществовать относительно долго. Когда я говорю относительно, то имею ввиду относительно одной человеческой жизни. Поскольку человеческая жизнь - это не очень длительный срок, плюс-минус пять лет имеют существенное значение. Поэтому он может просуществовать и долго, и недолго, в пределах существенных значений.

Например, хочу напомнить, что практически никто еще в 1988 году не мог прогнозировать крушение Советского Союза всего лишь через три года. Принимая во внимание, что в 1988 году, невзирая на Перестройку и Гласность, на новую политику Горбачева и т.д., все равно существовали КПСС и все рычаги подавления, включая КГБ, МВД и армию.

И все это лопнуло и рухнуло всего лишь через три года от условного 1988 года, когда я лично и кто-нибудь еще вряд ли мог спрогнозировать это крушение.

Так что, к сожалению, прогнозировать невозможно. В том, что прогнозировать невозможно, виноват Путин и его ОПГ, которые демонтировали все государство и естественно все рычаги и способы прогнозирования. Это они виноваты в этом. Но будем надеяться на то, что все это будет рушиться наиболее мирным и бескровным образом.