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13 октября • обновлено в 10:13
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путін змінює маски

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На саміті СНД в туркменській столиці російський президент Володимир Путін заявив про нездатність свого українського колеги Володимира Зеленського забезпечити розведення військ, щодо якого домовилися на останній зустрічі Мінської групи. "Підтримувати потрібно не конкретних людей, а їхню політику" – сказав Путін білоруському президентові Олександру Лукашенку, що закликав підтримати нову українську владу.

Що ж сталося? Чому ще кілька днів тому російський президент відгукувався про Володимира Зеленського з очевидним ентузіазмом – як про людину, яка хоче домогтися миру в Україні – а тепер змінив свою риторику? Чому поряд із Путіним змінили свою риторику й інші російські чиновники – зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров, якому тепер і підписання українською стороною "формули Штайнмаєра", на якому так наполягала Москва, здається недостатнім, обтяженим "незрозумілими застереженнями"?

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Відповісти на це питання, звичайно ж, дуже просто. Справа зовсім не у відповідальності Володимира Зеленського за розведення військ. Це розведення зриває сама Росія за допомогою своїх найманців на Донбасі. І коли, з одного боку, тривають обстріли і гинуть люди, а з іншого – стверджується, що це не привід не розводити війська, це і є неприкритий цинізм.

Росія звинувачує Зеленського тому, що перша частина її гри з українським президентом відбулася. В Україні почалися масові виступи проти політики нової влади – що, звичайно ж, відіб’ється на рейтингу глави держави. При цьому дати зустрічі лідерів в "нормандському форматі" все ще немає, хоча сам Зеленський продовжує розраховувати на її проведення.

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І тепер Кремль може ставити нові умови українському президенту. Наприклад, спочатку ввести "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство, а потім вже в якості нагороди отримати можливість зустрітися з президентом Росії. Або відвести війська без конотації з продовженням обстрілів. Або розігнати "націоналістів" на лінії розмежування. Я не знаю, що придумає Путін. Але в фантазії господаря Кремля не сумніваюся. Він знайде, що запропонувати президенту України.

І готовність погодитися з цими новими пропозиціями і навіть їх розглянути підвищить градус протесту і посилить конфронтацію влади з активною частиною суспільства. А якщо Зеленський відмовиться? Що ж, у відповідь він отримає продовження війни і активізацію проросійської частини свого електорату. Тобто все те ж зниження рейтингу, але іншими засобами.

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Путіну не потрібне припинення війни. А дестабілізація України – дуже потрібна. Тому він буде міняти маски у міру потреби. Вчора – робити Зеленському компліменти. Сьогодні – оголошувати українського президента мало не представником "партії війни". Завтра – запрошувати на "конструктивні переговори". Потім знову висувати нові умови і звинувачувати Зеленського в невиконанні попередніх. Він змусить українського президента або погодитися з неприйнятними пропозиціями – або встати на шлях жорсткої конфронтації з Росією.

І той, і інший варіант Кремль цілком влаштовує. І той, і інший варіант означає дестабілізацію. Тільки в першому випадку це буде конфлікт влади і суспільства, а в другому – конфлікт, який організовують ззовні.

Мінімізувати ризики можна тільки в тому випадку, якщо Зеленський і його команда зможуть реалістично оцінити цілі російського президента і зрозуміти, що домовитися з ним – принаймні, у найближчому майбутньому – не вдасться нікому.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Сергей Лавров Виталий Портников Александр Лукашенко
Теги
война Формула Штайнмайера
Источник
Источник: Радіо Свобода
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Украине не о чём договариваться с путиным! Хотим мы или не хотим, а воевать придётся! Если не воевать, то придётся умереть. Ситуация один к одному как у Израиля с арабским миром. Хоть это и не нравиться зелёным дворняжкам но слоган АРМИЯ, МОВА, ВЕРА, единственное правильное решение! Выстоим!
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Я по окраинске не понимЭ, но судя по комментарию русскоязычного, разговор идёт о некой тройственности.
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger, Тройственность это закон: прошлое-настоящие-будущие, Вера-Надежда-Любовь и так далее
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Тарас Бор
Тарас Бор
Первым пунктом для начала разведения войск является прекращения огня с обеих сторон в течение 7 дней.Зеленский может влиять только на одну сторону.ВВХ--только на другую.Следовательно,обвинять Зеленского в неспособности разведения войск со стороны х*йла есть полнейшее лицемерие.Хотя,что ещё можно ожидать от ботоксной крысы.
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