''У него проблемы'': в Раде выяснили надежды Путина

Президент России Владимир Путин напрасно надеется на смену европейского курса Украины после выборов 2019 года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев. Он подчеркнул, что из-за ожидания перемен, Россия блокирует любые попытки решить конфликт на Донбассе через Минскую группу и нормандский формат.

"Сейчас они проходят без видимых результатов. Понимаю, здесь главное препятствие, это позиция Путина. Он никаких шагов не хочет делать до выборов в Украине, где он зря надеется, что придет другой руководитель государства и будет сформирована другая Верховная Рада, более послушная к нему", - сказал Арьев.

При этом политик подчеркнул, что Владимиру Путину нужно следить за своими выборами, которые закончились для руководство РФ неудачно.

"Считаю, здесь надо ставить его вместе в неловкое положение и твердо держать линию обороны санкций, усиливать их - это может привести к определенным результатам. У него у самого проблемы с выборами, мы видим, что региональные выборы его партия не то чтобы проигрывает, но существенно теряет поддержку. То, что потом голоса рисуют, это уже другое дело", - сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о потере Путиным стратегически важной часть России писал Bloomberg. Кроме того, потерю инициативы партии власти Единой России заметили и во Франции. Автор одной из статей во французкой прессе Оливье Таллес, увидел в происходящем растущее внутреннее недовольство граждан политикой Путиной.