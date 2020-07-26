Путин заявил Зеленскому, что осенние выборы "ставят под угрозу" мир на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что принятое парламентом Украины постановление о местных выборах 25 октября-2020 "ставит под угрозу перспективы урегулирования" войны на Донбассе.

Об этом он сказал 26 июля в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. О позиции Путина сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования", – сказано в сообщении.

Заявляется, что президент РФ также выразил "серьезную озабоченность" в связи с "недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра".

Россия считает, что Украина должна подтвердить "реальными действиями" тезис о безальтернативности минских договоренностей.

Более подробно о разговоре Зеленского и Путина можно почитать по ссылке.

Напомним:

15 июля Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно с принятым документом, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначении ВР местных выборов в Украине на октябрь 2020 года "можно трактовать как фактический выход из минских соглашений".