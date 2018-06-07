Путин заявил, что Украине не нужны избиратели с Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что Киеву "не нужны избиратели" с ОРДЛО, потому что они якобы не будут голосовать за действующую украинскую власть.

Об этом он заявил во время "прямой линии" после вопроса российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе, передает "Украинская правда".

Путин несколько раз подчеркнул, что "действующее украинское руководство не способно остановить конфликт на Донбассе".

"Еще раз хочу подчеркнуть: нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему этих территорий. В том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть не проголосуют", – заявил он.

Владимир Путин

По его словам, Россия "сделает все", чтобы конфликт на Донбассе был разрешен в рамках Минского процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал украинцев и россиян "одним народом с общим будущим".