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Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной

1.7тЧитать материал на украинском

Глава России Владимир Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", упрекнув прошлую украинскую власть в "особой любви" к Западу. При этом Путин считает украинцев и россиян "братскими народами".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - заявил Путин.

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Владимир Путин

Владимир Путин

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин выразил надежду познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в России заговорили о том, что главы РФ и Украины могут подписать новые мирные соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Мир Миру
Мир Миру
Москалики, соколики, поз"їдали ви наші волики; а як вернетесь здорові, то поїсте всі й корови.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Мабуть, москаль тоді красти перестане, як чорт молитись Богу стане?
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Коваленко Екатерина
Коваленко Екатерина
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