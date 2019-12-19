Путин замахнулся на украинское Причерноморье: от Зеленского потребовали реакции

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 19 декабря. В частности, он обвинил Ленина, что тот "предложил не федерацию, а конфедерацию", что позволило впоследствии этносам "получить право выхода из состава СССР".

Путин заявил, что даже территории "были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов".

"ЕС" потребовала реакции Зеленского на циничные заявления Путина

"Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли русские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", – сказал он.

В свою очередь в партии "Европейская солидарность" заявили, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

В политсиле потребовали от президента Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям.

В "ЕС" напомнили, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. По убеждению депутатов, поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться, и Путину верить нельзя.

"Европейская солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведения ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО", – говорится в заявлении партии.

Напомним, Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. О чем говорил – читайте в материале OBOZREVATEL.

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