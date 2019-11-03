"Путин заинтересован": Песков сделал неожиданное заявление о встрече с Зеленским

Глава РФ Владимир Путин готов к "срочной" встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "нормандского формата".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире пропагандистского ТВ в воскресенье, 3 ноября.

По его словам, Путин "заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате". Однако он якобы ожидает условий, которые приведут к "срочной необходимости" такой встречи.

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Путин и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.

Затем в Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе. Зеленский же заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи.

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