Путин и Госдума синхронно заговорили о войне. Причём Путин сделал это на Валдае, месте, которое Кремль создал специально для высокоинтеллектуальных дискуссий с мировыми мыслителями. Правда, мыслители уже далече и масштаб дискуссий совсем не тот, что прежде. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", с такими словами Путин обратился к участникам дискуссионной панели. Это по сути уже программное заявление новообращенного кремлёвского шахида. "Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса... Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям". Это уже из заявления российской Госдумы, адресованного Украине.

Чтобы непонятливым стало совсем понятно, с какой радости Кремль на пару с Госдумой разродились порцией "признаний в любви" к Украине и её народу, Путин объяснил что просто хочет дождаться результатов выборов в Украине и тогда наладить отношения с новым руководством страны. "Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" – обратился к своим невидимым собеседникам в Украине российский президент. За всей пеленой пропагандистского угара в стиле "мы готовы умереть, но утащим вас за собой в могилу", Путин откровенно признал, что с "кровавым киевским режимом" во главе с Петром Порошенко сработаться не получилось. Путин очень хочет и ждёт такого президента, который будет готов вести переговоры о мире. Но только на условиях Кремля.

Путин жаждет того момента, когда ненавистный Порошенко наконец уйдёт в небытие и даже готов приложить усилия, чтобы это случилось быстрее. Проблема в том, что к этому не готова сама Украина. Точнее, большая её патриотическая часть. Которая, будучи более активной и заметной, готова бороться с кремлевским карликом до конца. Его конца.