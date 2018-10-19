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Тарас Березовец
Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta CommunicationsВсе статьи автора

Путин заговорил о войне

11.4т

Путин и Госдума синхронно заговорили о войне. Причём Путин сделал это на Валдае, месте, которое Кремль создал специально для высокоинтеллектуальных дискуссий с мировыми мыслителями. Правда, мыслители уже далече и масштаб дискуссий совсем не тот, что прежде. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", с такими словами Путин обратился к участникам дискуссионной панели. Это по сути уже программное заявление новообращенного кремлёвского шахида. "Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса... Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям". Это уже из заявления российской Госдумы, адресованного Украине.

Чтобы непонятливым стало совсем понятно, с какой радости Кремль на пару с Госдумой разродились порцией "признаний в любви" к Украине и её народу, Путин объяснил что просто хочет дождаться результатов выборов в Украине и тогда наладить отношения с новым руководством страны. "Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" – обратился к своим невидимым собеседникам в Украине российский президент. За всей пеленой пропагандистского угара в стиле "мы готовы умереть, но утащим вас за собой в могилу", Путин откровенно признал, что с "кровавым киевским режимом" во главе с Петром Порошенко сработаться не получилось. Путин очень хочет и ждёт такого президента, который будет готов вести переговоры о мире. Но только на условиях Кремля.

Путин жаждет того момента, когда ненавистный Порошенко наконец уйдёт в небытие и даже готов приложить усилия, чтобы это случилось быстрее. Проблема в том, что к этому не готова сама Украина. Точнее, большая её патриотическая часть. Которая, будучи более активной и заметной, готова бороться с кремлевским карликом до конца. Его конца.

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Автор
Тарас БерезовецТарас Березовец
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Тараса Березовца
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Правильный вывод, кто бы не стал следующим президентом Украины народ не даст ему провернуть договорня с ху.лом о "мире" любой ценой, а ху.ло не вечен.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Chernoknizhniy Igor, лучше не играть в эту игру "кто бы ни стал". Должен стать тот, кто ДОЛЖЕН
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Doc I
Doc I
Давно пора понять что в Рашке у власти фашисты (крайне правые радикалы в стране с тоталитарным режимом) и карлик пытался что-то сделать для русских, но у него ничего не получилось и чтоб остаться в власти он должен придумать какую-то идеологию - но учитывая что страна у него нищая и тупая - ему остается только фашизм. И хорошо что мир это понял и строит защиту
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Опять хуйло решило пустыми мудями позвенеть: мож хто испугается. Проходили уже
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