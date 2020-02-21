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21 февраля • обновлено в 10:10
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Путин заговорил о дружбе с Зеленским и мире с Украиной

8.2т
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Президент России Владимир Путин считает, что вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.

Соответствующее заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста ТАСС. При этом главу РФ не устроила последняя позиция Зеленского. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", – сказал Путин.

Путин рассчитывает на дружбу с Зеленским

Путин рассчитывает на дружбу с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"... однако не видит от них взаимности" - ????????
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