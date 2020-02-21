Путин заговорил о дружбе с Зеленским и мире с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.

Соответствующее заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста ТАСС. При этом главу РФ не устроила последняя позиция Зеленского. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", – сказал Путин.

Путин рассчитывает на дружбу с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

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